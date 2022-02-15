Росіяни оприлюднили заяву про закінчення навчань військ двох округів

https://racurs.ua/ua/n167068-rosiyany-opryludnyly-zayavu-pro-zakinchennya-navchan-viysk-dvoh-okrugiv.html

Ракурс

Представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що підрозділи повертаються до місць дислокації і що навчання пройшли згідно з планом.

Глава МЗС РФ Марія Захарова написала тим часом у своїх соцмережах, що «15 лютого 2022 року увійде в історію як день провалу західної пропаганди війни. Осоромлені та знищені без жодного пострілу».

До слова, на тлі цієї новини гривня та рубль почали різко зміцнюватися.

Підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом, повідомили в Міноборони РФ. Ці війська «виконали завдання, розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони».

У міру закінчення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дисклокації, — заявив Конашенков.

Він додав, що російські військові продовжують навчання в інших місцях. Наприклад, війська Східного військового округу та ВДВ наразі на навчаннях «Союзна рішучість».

Крім того, тривають навчання в оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, що прилягають до території Росії.

.

Нагадаємо, що минулого вікенду Захід заявляв про максимальну загрозу нового прямого вторгнення Росії в Україну. Після цього відбулося декілька раундів телефонних переговорів лідерів США, РФ, Франції та України.

14 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що російські військові проводять низку навчань, деякі з них завершилися, інші близькі до завершення.