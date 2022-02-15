Россияне обнародовали заявление об окончании учений войск двух округов

https://racurs.ua/n167068-rossiyane-obnarodovali-zayavlenie-ob-okonchanii-ucheniy-voysk-dvuh-okrugov.html

Ракурс

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что подразделения возвращаются в места дислокации и что учения ВС РФ прошли согласно плану.

Глава МИД РФ Мария Захарова написала в своих соцсетях, что «15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Осрамлены и уничтожены без всякого выстрела».

Кстати, на фоне этой новости гривна и рубль начали резко укрепляться.

Подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учебы в пункты базирования по железной дороге и на автомобильном транспорте, сообщили в Минобороны РФ. Эти войска «выполнили задание, приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны».

По мере окончания мер боевой подготовки войска, как всегда, совершат марши комбинированным способом к пунктам постоянной дисклокации, — заявил Конашенков.

Он добавил, что российские военные продолжают учения в других местах. Например, войска Восточного военного округа и ВДВ сейчас на учениях «Союзная решимость», которые продлятся до 20 февраля.

Кроме того, продолжаются учения в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России.

Напомним, что в минувший уик-энд Запад заявлял о максимальной угрозе нового прямого вторжения России в Украину. После этого прошло несколько раундов телефонных переговоров лидеров США, РФ, Франции и Украины.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторые из них завершились, другие близки к завершению.

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Украина поверит в деэскалацию ситуации, когда убедится в отводе российских войск от ее границы. Об этом 15 февраля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.