Курс гривны. Фото: УП

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Ракурс

Курс гривны в Украине по отношению к доллару ослаб на 50 копеек, а по отношению к евро — на 35 копеек.

По состоянию на 15 февраля доллар стоит 28,53 грн., евро — 32,32 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

14 февраля НБУ продал 377 млн. дол. на валютном рынке, чтобы удовлетворить спрос на валюту. Директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин прокомментировал ситуацию со скачком валют на фоне заявлений о российском вторжении.

По его словам, в конце прошлой недели началось ухудшение информационной среды, поэтому валютный рынок отреагировал на это ожидаемо.

В течение дня мы активно сглаживали чрезмерные колебания на рынке и продали 377 млн ​​долл., что способствовало угасанию повышенного спроса, — рассказал Лупин.



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Напомним, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что гривна продолжит находиться под влиянием покупателей.

По его словам, эмоциональность движения делает невозможным оценку горизонта колебаний, однако учитывая наличный рынок и пики января можно ожидать движение в зону 29 грн за доллар.