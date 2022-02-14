Курс гривны в Украине. Фото: Главком

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Ракурс

Курс доллара в Украине, по прогнозам аналитиков, продолжит расти. На текущей неделе доллар на межбанке может торговаться около 28,7 грн.

При этом наличный доллар в банках будет торговаться около 28,6−28,8 грн. Об этом заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, пишет «Минфин».

С минувшего понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,15 до 28,03 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке за это время выросли с 27,94/27,96 до 28,50/28,53 грн.

Резкий рост валюты произошел в понедельник, после того как в пятницу вечером резко обострилась ситуация на границе с РФ и снова возросла вероятность начала военных действий.

Ближайшая динамика курсов по-прежнему будет зависеть от того, будет ли нарастать риск войны или, наоборот, он будет снижаться.

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Ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что гривна продолжит находиться под влиянием покупателей. По его словам, эмоциональность движения делает невозможным оценку горизонта колебаний, однако учитывая наличный рынок и пики января можно ожидать движение в зону 29 грн за доллар.

Источник: «Минфин»