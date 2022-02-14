Россия подготовила ответ США и НАТО по «гарантиях безопасности»

https://racurs.ua/n167041-rossiya-podgotovila-otvet-ssha-i-nato-po-garantiyah-bezopasnosti.html

Ракурс

Россия подготовил ответ США и НАТО по так называемым «гарантиям безопасности». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва будет и дальше добиваться конкретной реакции от каждой страны. Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Лавров добавил, что полученные на запрос России по трактовке принципа неделимости безопасности, были неудовлетворительны. Страна-агрессор подготовила «ответ на десяти страницах».

Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну — от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую — от чиновника Борреля. Там сказано, вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное — обеспечьте деэскалацию вокруг Украины, — рассказал представитель Кремля.



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Лавров пожаловался, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО «по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы». В то же время Кремль считает, что «шанс на достижение договоренностей есть».

Напомним, посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в разговоре с журналистом BBC Radio 5 предположил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.