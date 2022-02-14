Росія підготувала відповідь США та НАТО щодо «гарантій безпеки»

https://racurs.ua/ua/n167041-rosiya-pidgotuvala-vidpovid-ssha-ta-nato-schodo-garantiy-bezpeky.html

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Росія підготувала відповідь США та НАТО щодо так званих «гарантій безпеки». Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами, Москва і далі добиватиметься конкретної реакції від кожної країни. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Лавров додав, що отримані на запит Росії з трактування принципу неподільності безпеки були незадовільними. Країна-агресор підготувала «відповідь на десяти сторінках».

Ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє послання. Ми отримали два маленькі папірці: один — від чиновника Столтенберга, генсека НАТО, другий — від чиновника Борреля. Там сказано, ви не хвилюйтесь, треба продовжувати діалог, головне — забезпечте деескалацію навколо України, — розповів представник Кремля.



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Лавров поскаржився, що Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО «щодо ключових питань тематики безпеки, що викликають занепокоєння Москви». Водночас Кремль вважає, що «шанс на досягнення домовленостей є".

Нагадаємо, посол України у Великій Британії та колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко у розмові з журналістом BBC Radio 5 припустив, що Україна може погодитися відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.