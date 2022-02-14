США можуть надати Україні макрофінансову допомогу, фото:

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Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, провів чергову розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба сьогодні, 14 лютого, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу, — зазначив Міністр.

Деталі макрофінансової допомоги Кулеба розкривати не став. Зазвичай така допомога надається ля погашення бюджетного дефіциту.

Також Кулеба додав, що під час цієї розмови також окремо обговорили діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії, — наголосив міністр.



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Нагадаємо, 12 лютого президент США Джо Байден зателефонував російському лідеру Володимиру Путіну. Під час цієї розмови він, за інформацією Білого дому, попередив Путіна про готовність Заходу рішуче відреагувати на подальшу російську агресію проти України.

Наступного дня, 13 лютого, відбулася телефонна розмова між Байденом та президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої президент США пообіцяв «швидку та рішучу» реакцію у випадку подальшої російської агресії. Зі свого боку, Зеленський тоді запросив Байдена найближчими днями відвідати Україну з візитом.