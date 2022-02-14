США могут предоставить Украине макрофинансовую помощь, фото:

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Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, провел очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба сегодня, 14 февраля, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь, — отметил министр.

Детали макрофинансовой помощи Кулеба раскрывать не стал. Обычно такая помощь предоставляется для погашения бюджетного дефицита.

Также Кулеба добавил, что во время этого разговора отдельно обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии, — подчеркнул министр.



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Напомним, 12 февраля президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Во время этого разговора он, по информации Белого дома, предупредил Путина о готовности Запада решительно отреагировать на дальнейшую российскую агрессию против Украины.

На следующий день, 13 февраля, состоялся телефонный разговор между Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США пообещал «скорую и решительную» реакцию в случае дальнейшей российской агрессии. Со своей стороны, Зеленский тогда пригласил Байдена в ближайшие дни посетить Украину с визитом.