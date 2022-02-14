Курс гривні в Україні. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n167042-yak-zminytsya-kurs-gryvni-cogo-tyjnya-prognoz-analitykiv.html

Ракурс

Курс долара в Україні, за прогнозами аналітиків, продовжить зростати. Цього тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 28,7 грн.

При цьому готівковий долар у банках торгуватиметься близько 28,6−28,8 грн. Про це заявив аналітик Альпарі Вадим Йосуб, пише «Мінфін».

З минулого понеділка офіційний курс долара, який встановив НБУ, знизився з 28,15 до 28,03 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку за цей час зросли з 27,94/27,96 до 28,50/28,53 грн.

Різке зростання валюти відбулося в понеділок, після того, як у п’ятницю ввечері різко загострилася ситуація на кордоні з РФ і знову зросла ймовірність початку військових дій.

Найближча динаміка курсів, як і раніше, залежатиме від того, чи наростатиме ризик війни, чи, навпаки, він знижуватиметься.

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Раніше керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин заявив, що гривня продовжить перебувати під впливом покупців. За його словами, емоційність руху унеможливлює оцінку горизонту коливань, проте враховуючи готівковий ринок і піки січня можна очікувати рух у зону 29 грн за долар.

Джерело: «Мінфін»