Як зміниться курс гривні цього тижня — прогноз аналітиківhttps://racurs.ua/ua/n167042-yak-zminytsya-kurs-gryvni-cogo-tyjnya-prognoz-analitykiv.htmlРакурс
Курс долара в Україні, за прогнозами аналітиків, продовжить зростати. Цього тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 28,7 грн.
При цьому готівковий долар у банках торгуватиметься близько 28,6−28,8 грн. Про це заявив аналітик Альпарі Вадим Йосуб, пише «Мінфін».
З минулого понеділка офіційний курс долара, який встановив НБУ, знизився з 28,15 до 28,03 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку за цей час зросли з 27,94/27,96 до 28,50/28,53 грн.
Різке зростання валюти відбулося в понеділок, після того, як у п’ятницю ввечері різко загострилася ситуація на кордоні з РФ і знову зросла ймовірність початку військових дій.
Найближча динаміка курсів, як і раніше, залежатиме від того, чи наростатиме ризик війни, чи, навпаки, він знижуватиметься.
Раніше керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин заявив, що гривня продовжить перебувати під впливом покупців. За його словами, емоційність руху унеможливлює оцінку горизонту коливань, проте враховуючи готівковий ринок і піки січня можна очікувати рух у зону 29 грн за долар.
Джерело: «Мінфін»