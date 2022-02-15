НБУ продав за день майже 400 млн дол., але курс знову стрибнув

Курс гривні. Фото: УП

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Курс гривні в Україні відносно долара ослаб на 50 копійок, а відносно євро — на 35 копійок.

Станом на 15 лютого долар коштує 28,53 грн, євро — 32,32 грн. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

14 лютого НБУ продав 377 млн дол. на валютному ринку, щоб задовольнити попит на валюту. Директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін прокоментував ситуацію зі стрибком валют на тлі заяв про російське вторгнення.

За його словами, наприкінці минулого тижня почалося погіршення інформаційного середовища, тож валютний ринок відреагував на це очікувано.

Протягом дня ми активно згладжували надмірні коливання на ринку та продали 377 млн дол., що сприяло згасанню підвищеного попиту, — розповів Лупін.



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Нагадаємо, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин заявив, що гривня продовжить перебувати під впливом покупців.

За його словами, емоційність руху унеможливлює оцінку горизонту коливань, проте враховуючи готівковий ринок і піки січня можна очікувати рух у зону 29 грн за долар.