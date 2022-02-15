Україна може отримати нову зброю від США та Канади

https://racurs.ua/ua/n167066-ssha-i-kanada-obicyaly-kyievu-novi-kredyty-i-zbrou-detali.html

Ракурс

США виділять Україні позику в розмірі до 1 млрд кредитних гарантій, щоб допомогти українській економіці в умовах тиску, котрі вона зазначає через нарощування російських військових сил.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє агентство Reuters.

Ця пропозиція … зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання і процвітання для свого народу на тлі дестабілізаційної поведінки Росії, — зазначив Блінкен.

Також цій меті, зазначає Блінкен, може допомогти міцне партнерство між Україною, МВФ та іншими фінансовими інституціями, а також економічно успішними країнами.

Канада також допоможе Україні фінансово — уряд цієї країни ухвалив рішення надати Україні позику до 500 млн канадських доларів (393 млн дол США), щоб підтримати економічну стійкість країни на тлі загрози російської військової агресії.

Новий кредит наданий на додаток до позики в розмірі 120 млн дол. США, оголошеної 21 січня цього року. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті уряду Канади.

Крім того, Канада надасть Україні летальну зброю і обладнання на суму понад 7 млн дол. США.

За інформацією Міноборони Канади, Україні можуть надати кулемети, пістолети, карабіни, 1,5 млн патронів, снайперські гвинтівки та різне супутнє обладнання.

.

Джерело: Reuters, уряд Канади, Міноборони Канади