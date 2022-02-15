Украина может получить новое оружие от США и Канады

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США выделят Украине заем в размере до 1 млрд кредитных гарантий, чтобы помочь украинской экономике в условиях давления, которому она подвергается из-за наращивания российских военных сил.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает агентство Reuters.

Это предложение… укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа на фоне дестабилизацонного поведения России, — отметил Блинкен.

Также этой цели, отмечает Блинкен, может помочь между крепкое партнерство между Украиной, МВФ и другими финансовыми институтами, а также экономически успешными странами.

Канада также поможет Украине финансово — правительство этой страны приняло решение предоставить Украине кредит до 500 млн канадских долларов (393 млн долл. США), чтобы поддержать экономическую устойчивость страны на фоне угрозы российской военной агрессии.

Новый кредит предоставлен в дополнение к кредиту в размере 120 млн дол. США, объявленному 21 января этого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Кроме того, Канада предоставит Украине летальное оружие и оборудование на сумму свыше 7 млн дол. США.

По информации Минобороны Канады, Украине могут предоставить пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и разное сопутствующее оборудование.

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Источник: Reuters, правительство Канады, Минобороны Канады