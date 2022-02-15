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Ракурс
Вопреки блокаде РФ Украина возобновляет работу морских портов. Фото: Укринформ

Вопреки блокаде РФ Украина возобновляет работу морских портов

15 фев 2022, 10:34
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Российская блокада Черного моря не помешала работе украинских морских портов. Министерство инфраструктуры нашло новые глубоководные пути.

Первое грузовое судно уже прошло по новому маршруту в Черном море. Об этом написал совладелец и СЭО порта TIS, партнер инвестиционной компании SD Capital Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

Хрен вам, а не блокаду украинских портов. Из зернового терминала Neptune в порту «Южный» обходным маршрутом прошел балкер MV Melia. Это — первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору, — написал он.

Отмечается, что в ближайшее время Госгидрография выпустит официальное уведомление о том, что порты могут работать в штатном режиме.



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Бизнесмен добавил, что сейчас приходится разговаривать со своими международными партнерами и убеждать их, что ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков новостей.

Напомним, Россия решила частично снять морскую блокаду Украины. Управление навигации и океанографии Минобороны РФ отменило перекрытие Азовского моря.

Источник: Ракурс


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