Парламент собрался на заседание - в Раде зарегистрировались 216 нардепов, скриншот видео

https://racurs.ua/n167064-parlament-sobralsya-na-zasedanie-v-rade-zaregistrirovalis-216-nardepov-foto.html

Ракурс

Верховная Рада вернулась после недолгих каникул, вызванных карантином. 15 февраля началось очередное пленарное заседание паралмента. В сессионном зале утром зарегистрировались только 216 народных депутатов.

Между тем, для принятия решения парламентом необходимо присутствие 226 депутатов.

Как свидетельствуют данные сайта Рады, в «Слуге народа» утром зарегистрировали 126 нардепов, а 116 нардепов в зале не было. Во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» на работу пришли только 17 нардепов, а 27 отсутствовали.

Впрочем, впоследствии во время первых голосований в Раде нашлось уже 268 голосов за поддержку постановления о повестке сессии, а в зале было уже 367 нардепов.

14 февраля после закрытого заседания СНБО секретарь Совбеза Алексей Данилов подтвердил, что за пределами Украины находились 23 народных депутата. Президент Украины Владимир Зеленский призвал их возвратиться в Украину.

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15 февраля в повестке дня Рады есть законопроект № 4668, предусматривающий внесение изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства. Он определяет ежегодную дату индексации пенсий — 1 марта.

В законопроекте № 6521 говорится о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.