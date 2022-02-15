Парламент зібрався на засідання - Рада напівпорожня, скріншот відео

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Верховна Рада повернулася після недовгих канікул, спричинених карантином. 15 лютого розпочалося чергове пленарне засідання паралменту. У сесійній залі вранці зареєструвалися тільки 216 народних депутатів.

Тим часом для ухвалення рішення парламентом необхідна присутність 226 депутатів.

Як свідчать дані сайту Ради, у «Слузі народу» вранці зареєстрували 126 нардепів, а 116 нардепів в залі не було. У фракції «Опозиційна платформа — За життя» на роботу прийшли тільки 17 нардепів, а 27 були відсутні.

Утім, згодом під час перших голосувань в Раді знайшлося вже 268 голосів за підтримку постанови про порядок денний сесії, а у залі було вже 367 нардепів.

14 лютого після закритого засідання РНБО секретар Раднацбезу Олексій Данілов підтвердив, що за межами України перебували 23 народні депутати. Президент України Володимир Зеленський закликав їх повернутися в Україну.

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15 лютого у порядку денному Ради є законопроект № 4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства. Він має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій — 1 березня.

У законопроекті № 6521 йдеться про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.