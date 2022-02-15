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Ракурс
Парламент зібрався на засідання - Рада напівпорожня, скріншот відео

Парламент зібрався на засідання — Рада напівпорожня (ФОТО)

15 лют 2022, 10:33
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Верховна Рада повернулася після недовгих канікул, спричинених карантином. 15 лютого розпочалося чергове пленарне засідання паралменту. У сесійній залі вранці зареєструвалися тільки 216 народних депутатів.

Тим часом для ухвалення рішення парламентом необхідна присутність 226 депутатів.

Парламент зібрався на засідання - Рада напівпорожня, скріншот відео

Як свідчать дані сайту Ради, у «Слузі народу» вранці зареєстрували 126 нардепів, а 116 нардепів в залі не було. У фракції «Опозиційна платформа — За життя» на роботу прийшли тільки 17 нардепів, а 27 були відсутні.

Утім, згодом під час перших голосувань в Раді знайшлося вже 268 голосів за підтримку постанови про порядок денний сесії, а у залі було вже 367 нардепів.

Парламент зібрався на засідання - Рада напівпорожня, скріншот відео

14 лютого після закритого засідання РНБО секретар Раднацбезу Олексій Данілов підтвердив, що за межами України перебували 23 народні депутати. Президент України Володимир Зеленський закликав їх повернутися в Україну.



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15 лютого у порядку денному Ради є законопроект № 4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства. Він має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій — 1 березня.

У законопроекті № 6521 йдеться про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Джерело: Ракурс


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