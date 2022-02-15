Вплив Трухіна у Раді після ДТП посилився - розслідування (ВІДЕО)

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Олександр Трухін — не простий нардеп. Так стверджують розслідувачі «Бігус.Інфо». Історія з ДТП, у яку в серпні 2021 року потрапив його автомобіль, а також спроби «слуги» дати хабар патрульному підвищили увагу до нього.

Як виявилося, Трухін з вересня 2021 року контролює більшість членів бюджетного комітету. Він і лояльні члени бюджетного комітету у вересні-жовтні 2021 року намагалися продемонструвати свій вплив міністру фінансів. І навіть після гучних заяв керівництва «Слуги народу» про виключення Трухіна із фракції та партії вплив Трухіна у комітеті не зменшився.

Журналісти підрахували, що депутат впливає на близько 20 своїх колег із 34 членів комітету, а його вплив після резонансного ДТП та гучних заяв керівництва «Слуги народу» про виключення Трухіна із партії та фракції не зменшився.

За даними журналістів, підготовка до отримання контролю в бюджетному комітеті почалась ще влітку 2021 року, коли на одному із засідань «слуга народу» Арсеній Пушкаренко висловив незадоволення роботою офіційного голови комітету Юрія Арістова.

В «Бігус.Інфо» стверджують, що усім цим подіям нібито передувала непублічна зустріч нардепів в бек-офісі народного депутата Ігоря Молотка («За майбутнє") у бізнес-центрі «Парус». До Молотка прийшли ті члени комітету, яких не контролює його офіційний голова Арістов.

У «Парусі» нібито обговорили план зміни кадрів в комісії і підкомітеті, який впливаює на розподілення бюджетних грошей. Зміни мали відбутися в присутності міністра фінансів Сергія Марченка, щоб він «розумів, хто насправді контролює комітет».

Молоток підтвердив, що до нього «прийшло 24 людини, а в комітеті там 34».

21 вересня під час представлення на комітеті бюджету на 2022 рік Молоток попросив голову комітету проголосувати кілька кадрових питань. Він вимагав замінити керівника підкомітету, але Арістов відмовився ставити питання на голосування. Нардепи зібралися без голови і частини колег і все ж змінили план засідання. Згодом бюджетний комітет Ради все ж призначив нового голову підкомітету із бюджетного кодексу. Ним став нібито близький до Трухіна «слуга» Пушкаренко.

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