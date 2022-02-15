Влияние Трухина в Раде после ДТП усилилось - расследование

https://racurs.ua/n167063-vliyanie-truhina-v-rade-posle-dtp-usililos-rassledovanie-video.html

Ракурс

Александр Трухин — не простой нардеп. Так утверждают расследователи «Бигус.Инфо». История с ДТП, в которое в августе 2021 года попал его автомобиль, а также попытки «слуги» дать взятку патрульному повысили внимание к нему.

Как оказалось, Трухин с сентября 2021 года контролирует большинство членов бюджетного комитета. Он и лояльные члены бюджетного комитета в сентябре-октябре 2021 года пытались продемонстрировать свое влияние министру финансов. И даже после громких заявлений руководства «Слуги народа» об исключении Трухина из фракции и партии, влияние Трухина в комитете не уменьшилось.

Журналисты подсчитали, что депутат влияет на около 20 своих коллег из 34 членов комитета, а его авторитет возрос после резонансного ДТП и громких заявлений руководства «Слуги народа» об исключении Трухина из партии и фракции.

По данным журналистов, подготовка к получению контроля в бюджетном комитете началась еще летом 2021 года, когда на одном из заседаний слуга народа Арсений Пушкаренко выразил недовольство работой официального председателя комитета Юрия Аристова.

В «Бигус.Инфо» утверждают, что всем этим событиям предшествовала непубличная встреча нардепов в бэк-офисе народного депутата Игоря Молотка («За будущее») в бизнес-центре «Парус». К Молотку пришли те члены комитета, которых не контролирует его официальный председатель Аристов.

В «Парусе» якобы обсудили план смены кадров в комиссии и подкомитете, влияющий на распределение бюджетных денег. Изменения должны были произойти в присутствии министра финансов Сергея Марченко, чтобы он «понимал, кто действительно контролирует комитет».

Молоток подтвердил, что к нему «пришло 24 человека, а в комитете там 34».

21 сентября, во время представления на комитете бюджета на 2022 год, Молоток попросил председателя комитета проголосовать несколько кадровых вопросов. Он потребовал заменить руководителя подкомитета, но Аристов отказался ставить вопрос на голосование. Нардепы собрались без председателя и части коллег и все же поменяли план заседания. Впоследствии бюджетный комитет Рады назначил нового главу подкомитета по бюджетному кодексу. Им стал якобы близкий к Трухину «слуга» Пушкаренко.

.