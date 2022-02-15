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В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда, фото: Merkur.de

Столкновение пассажирских поездов произошло в Германии (ФОТО)

15 фев 2022, 09:49
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В Мюнхене (Германия) столкнулись два пассажирских поезда городской скоростной железной дороги S-Bahn.

Инцидент произошел во второй половине дня 14 февраля на юге города на железнодорожном маршруте Мюнхен-Бихль в районе станции Эбенхаузен-Шефтларн, сообщает издание Merkur.de.

Столкновение произошло на участке, где есть только один железнодорожный путь — один поезд двигался в сторону Мюнхена, а другой — в противоположную сторону.

В результате столкновения по меньшей мере один вагон сошел с рельсов.

По информации местной полиции, в результате аварии погиб один из машинистов — 24-летний афганец, еще 18 человек получили ранения: пятеро — тяжелые, 13 человек — ранения средней тяжести. Также в незначительной медицинской помощи нуждались 25 человек.

Всего в поездах находились 95 человек. Кое-кто смог выбраться из вагонов самостоятельно, другим помогли спасатели. В частности, одного из машинистов пришлось вырезать из-под обломков кабины.

Очевидцы сообщают об странном поведении поезда, следовавшего из Мюнхена — его периодически останавливали.

Отмечается, что на этом участке в тот день уже были сбои. В таких случаях железнодорожные сигналы не учитываются, а машинисты получают указания от диспетчера и ездят «по команде». Возможно, в результате возникло недопонимание.



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В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда, фото: Merkur.de

Источник: Merkur. de


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