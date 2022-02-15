США приняли новое решение о работе посольств в Украине

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США по соображениям безопасности временно переводят свое посольство в Украине из Киева во Львов, дипломаты вернутся назад, как только это станет возможным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что причиной такого решения является резкое ускорение наращивания Россией военных сил вблизи Украины.

Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, когда разрешат условия, — говорится в заявлении Госдепа.

Блинкен распорядился принять такие меры для безопасности сотрудников дипмиссии США. По его словам, посольство продолжит взаимодействовать с властями Украины.

Мы продолжаем контакты с российским правительством после разговора президента Байдена с президентом Путиным, а также моего разговора с министром иностранных дел Лавровым, — отметил глава Госдепа и снова призвал всех оставшихся в Украине граждан США немедленно покинуть страну.

12 февраля Госдепартамент США распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой.

Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для разрешения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги, — отмечалось в сообщении.

Граждане США могут получить эти услуги в американских посольствах соседних стран.

Кроме того, 14 февраля Деррждеп рекомендовал гражданам США покинуть Беларусь и Приднестровье.

Власти США настоятельно рекомендуют «не въезжать в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного наращивания российского военного могущества вдоль границы».

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Американские граждане, которые находятся в Беларуси или собираются туда, должны иметь в виду, что ситуация непредсказуема, а напряженность в регионе повышена, — говорится в сообщении.

Госдеп рекомендует не въезжать и на территорию Молдовы, он призывает граждан США покинуть Приднестровье, где также размещены российские воинские части.