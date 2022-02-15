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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Почти 30 тыс. случаев COVID-19 обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

15 фев 2022, 09:11
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В Украине за минувшие сутки, 14 февраля, зафиксировали еще 29 тыс. 724 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди них 2 тыс. 393 детей и 884 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение 14 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:

  • Киев — 4 тыс. 584;
  • Винницкая область — 724;
  • Волынская область — 1 тыс. 179;
  • Днепропетровская область — 2 тыс. 446;
  • Донецкая область — 1 тыс. 458;
  • Житомирская область — 626;
  • Закарпатская область — 472;
  • Запорожская область — 1 тыс. 340;
  • Ивано-Франковская область — 317;
  • Киевская область — 1 тыс. 228;
  • Кировоградская область — 432;
  • Луганская область — 772;
  • Львовская область — 999;
  • Николаевская область — 954;
  • Одесская область — 3315;
  • Полтавская область — 1 тыс. 375;
  • Ровенская область — 794;
  • Сумская область — 794;
  • Тернопольская область — 344;
  • Харьковская область — 1 тыс. 354;
  • Херсонская область — 475;
  • Хмельницкая область — 679;
  • Черкасская область — 1 тыс. 192;
  • Черновицкая область — 648;
  • Черниговская область — 1 тыс. 223.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 889 человек, выздоровели — 23 тыс. 235 пациентов. От осложнений коронавируса за сутки умерли 305 больных.

За сутки проведены 111 тыс. 624 тестирования на коронавирус.

Прививки от COVID-19 14 февраля получили 59 тыс. 170 человек. Среди них:

  • первую дозу вакцины получили 17 тыс. 244 человека;
  • вторую дозу — 27 тыс. 362 человека;
  • дополнительную дозу — 457 человек;
  • бустерную дозу — 14 тыс. 107 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:



.

  • заболели 4 млн 572 тыс. 417 человек;
  • выздоровели 3 млн 811 тыс. 630 больных;
  • умерли 103 тыс. 255 человек;
  • привиты 15 млн 594 тыс. 938 человек (из них первую дозу получили 15 млн 594 тыс. 936 человек, две дозы — 14 млн 985 тыс. 576 человек, дополнительную дозу — 24 тыс. 205 человек, бустерную дозу — 581 тыс. 349 человек).

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Источник: Ракурс


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