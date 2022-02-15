В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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В Украине за минувшие сутки, 14 февраля, зафиксировали еще 29 тыс. 724 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди них 2 тыс. 393 детей и 884 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение 14 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:

Киев — 4 тыс. 584;

Винницкая область — 724;

Волынская область — 1 тыс. 179;

Днепропетровская область — 2 тыс. 446;

Донецкая область — 1 тыс. 458;

Житомирская область — 626;

Закарпатская область — 472;

Запорожская область — 1 тыс. 340;

Ивано-Франковская область — 317;

Киевская область — 1 тыс. 228;

Кировоградская область — 432;

Луганская область — 772;

Львовская область — 999;

Николаевская область — 954;

Одесская область — 3315;

Полтавская область — 1 тыс. 375;

Ровенская область — 794;

Сумская область — 794;

Тернопольская область — 344;

Харьковская область — 1 тыс. 354;

Херсонская область — 475;

Хмельницкая область — 679;

Черкасская область — 1 тыс. 192;

Черновицкая область — 648;

Черниговская область — 1 тыс. 223.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 889 человек, выздоровели — 23 тыс. 235 пациентов. От осложнений коронавируса за сутки умерли 305 больных.

За сутки проведены 111 тыс. 624 тестирования на коронавирус.

Прививки от COVID-19 14 февраля получили 59 тыс. 170 человек. Среди них:

первую дозу вакцины получили 17 тыс. 244 человека;

вторую дозу — 27 тыс. 362 человека;

дополнительную дозу — 457 человек;

бустерную дозу — 14 тыс. 107 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

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