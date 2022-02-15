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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Почти 30 тыс. случаев COVID-19 обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n167060-pochti-30-tys-sluchaev-covid-19-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 14 февраля, зафиксировали еще 29 тыс. 724 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Среди них 2 тыс. 393 детей и 884 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В течение 14 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:
- Киев — 4 тыс. 584;
- Винницкая область — 724;
- Волынская область — 1 тыс. 179;
- Днепропетровская область — 2 тыс. 446;
- Донецкая область — 1 тыс. 458;
- Житомирская область — 626;
- Закарпатская область — 472;
- Запорожская область — 1 тыс. 340;
- Ивано-Франковская область — 317;
- Киевская область — 1 тыс. 228;
- Кировоградская область — 432;
- Луганская область — 772;
- Львовская область — 999;
- Николаевская область — 954;
- Одесская область — 3315;
- Полтавская область — 1 тыс. 375;
- Ровенская область — 794;
- Сумская область — 794;
- Тернопольская область — 344;
- Харьковская область — 1 тыс. 354;
- Херсонская область — 475;
- Хмельницкая область — 679;
- Черкасская область — 1 тыс. 192;
- Черновицкая область — 648;
- Черниговская область — 1 тыс. 223.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 889 человек, выздоровели — 23 тыс. 235 пациентов. От осложнений коронавируса за сутки умерли 305 больных.
За сутки проведены 111 тыс. 624 тестирования на коронавирус.
Прививки от COVID-19 14 февраля получили 59 тыс. 170 человек. Среди них:
- первую дозу вакцины получили 17 тыс. 244 человека;
- вторую дозу — 27 тыс. 362 человека;
- дополнительную дозу — 457 человек;
- бустерную дозу — 14 тыс. 107 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
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- заболели 4 млн 572 тыс. 417 человек;
- выздоровели 3 млн 811 тыс. 630 больных;
- умерли 103 тыс. 255 человек;
- привиты 15 млн 594 тыс. 938 человек (из них первую дозу получили 15 млн 594 тыс. 936 человек, две дозы — 14 млн 985 тыс. 576 человек, дополнительную дозу — 24 тыс. 205 человек, бустерную дозу — 581 тыс. 349 человек).
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