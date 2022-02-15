В Минобороны не видят наступательных группировок РФ

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Минобороны не фиксирует наличия ударных группировок врага, фото: UA.NEWS
В Минобороны не видят наступательных группировок РФhttps://racurs.ua/n167059-v-minoborony-ne-vidyat-nastupatelnyh-gruppirovok-rf.htmlРакурс
Россия по состоянию на 14 февраля не создала наступательную ударную группировку ни на одном участке вблизи границы Украины.
Министр обороны Алексей Резников заявил об этом в эфире телепрограммы «Право на власть».
По словам Резникова, у военных есть определенные маркеры, по которым это оценивается — органы управления, вооружение, количество и т. д.
Ни в одном месте, я об этом ответственно заявляю, пользуясь данными не только украинского разведывательного общества, но и данными, которые получаем от партнеров, не создана наступательная ударная группировка, — заверил Резников.
Министр добавил, что даже в случае, если в Кремле все же примут решение о полномасштабном вторжении в Украину, российской армии потребуется время для формирования ударной наступательной группировки.
И мы это увидим, — резюмировал Резников..
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, состоится ли масштабное вторжение России в Украину в ближайшие дни.