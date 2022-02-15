В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

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Ракурс

Американские ученые установили, что 90 минут упражнений легкой и умеренной интенсивности, выполненные одноразово непосредственно после вакцинации против гриппа или COVID-19, могут обеспечить дополнительный иммунитет.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования ученых в Университете штата Айова, сообщает пресс-служба вуза.

Наши предварительные результаты являются первыми, которые демонстрируют, что особое времяпровождение может усилить реакцию антител организма на вакцину Pfizer-BioNtech против COVID-19 и две вакцины против гриппа, — подчеркивают исследователи.

Отмечается, что участники исследования, которые после прививки ездили на велосипеде или занимались быстрой ходьбой в течение 90 минут, имели больше антител в течение следующих четырех недель по сравнению с сидевшими или продолжавшими выполнять повседневную рутину после иммунизации.

Исследователи увидели аналогичные результаты, когда провели эксперимент с мышами и беговыми дорожками.

Результаты исследования могут быть полезны людям с разными уровнями физической подготовки, — отмечают исследователи. — Почти половина участников эксперимента имели избыточный вес или ожирение. В течение 90 минут упражнений они сосредотачивались на поддержке темпа, который бы поддерживал частоту сердечных сокращений около 120−140 ударов в минуту, а не дистанцию.

В исследовании ученые также проверили, могут ли участники получить такое же увеличение антител только в случае 45 минут тренировки. Оказалось, что более короткая тренировка не повысила уровень антител участников.

Физические упражнения не усилили побочные эффекты после вакцинации COVID-19, — добавляют исследователи.



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Причин, почему длительные упражнения от легкой до умеренной интенсивности могут улучшить иммунный ответ, может быть несколько:

занятия спортом увеличивают приток крови и лимфы, что способствует циркуляции иммунных клеток. Когда эти клетки двигаются по телу, они с большей вероятностью обнаружат что-нибудь чужеродное;

данные эксперимента с мышами также показали, что тип белка (например интерферон альфа), образующийся во время тренировки, помогает генерировать специфические для вируса антитела и Т-клетки.

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