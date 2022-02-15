У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n167058-yak-pidvyschyty-riven-antytil-pislya-vakcynaciyi-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Американські вчені встановили, що 90 хвилин вправ легкої та помірної інтенсивності, виконані одноразово безпосередньо після вакцинації проти грипу чи COVID-19, можуть забезпечити додатковий імунітет.

Про це свідчать результаті нещодавнього дослідження учених у Університету штату Айова, повідомляє прес-служба вишу.

Наші попередні результати є першими, які демонструють, що особливе витрачання часу може посилити реакцію антитіл організму на вакцину Pfizer-BioNtech проти COVID-19 і дві вакцини проти грипу, — наголошують дослідники.

Зазначається, що учасники дослідження, які після щеплення їздили на велосипеді або займалися швидкою ходьбою протягом 90 хвилин, виробляли більше антитіл протягом наступних чотирьох тижнів у порівнянні з учасниками, які сиділи або продовжували виконувати повсякденну рутину після імунізації.

Дослідники побачили аналогічні подібні результати, коли провели експеримент з мишами та біговими доріжками.

Результати дослідження можуть бути корисними людям з різними рівнями фізичної підготовки, — наголошують дослідники. — Майже половина учасників експерименту мали надмірну вагу або ожиріння. Протягом 90 хвилин вправ вони зосереджувалися на підтримці темпу, який підтримував би частоту серцевих скорочень близько 120−140 ударів на хвилину, а не дистанцію.

У дослідженні учені також перевірили, чи можуть учасники отримати таке ж збільшення антитіл в разі лише 45 хвилин тренування. Виявилося, що коротше тренування не підвищило рівень антитіл учасників.

Фізичні вправи не посилили побічні ефекти після вакцинації від COVID-19, — додають дослідники.

Причин, чому тривалі вправи від легкої до помірної інтенсивності можуть покращити імунну відповідь організму, може бути кілька:

заняття спортом збільшують приплив крові та лімфи, що сприяє циркуляції імунних клітин. Коли ці клітини рухаються по тілу, вони з більшою ймовірністю виявлять щось чужорідне;

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дані експерименту з мишами також показали, що тип білка (наприклад, інтерферон альфа), який утворюється під час тренування, допомагає генерувати специфічні для вірусу антитіла та Т-клітини.

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