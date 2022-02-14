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Ракурс
Сретение Господне. Фото: magisteria.ru

Сретение Господне 15 февраля — что нужно знать о празднике

14 фев 2022, 22:19
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Праздник 15 февраля — Сретение Господне в церковном календаре. Этот день посвящен принесению младенца Иисуса в храм Иерусалимский.

Кроме того, праздник Сретения символизирует встречу Ветхого Завета с Новым Заветом, а также, по народным верованиям, встречу зимы с весной.

Согласно евангельской истории, на сороковой день после рождения Иисуса Дева Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм, чтобы, следуя ветхозаветному обычаю, посвятить его Богу. В храме их встретил старец Симеон.

По преданию, старцу было обещано, что он не умрет до того, как встретится с мессией. Встреча Симеона и младенца Иисуса символизирует встречу человечества с Богом.

В храме в тот момент также была благочестивая вдова Анна-пророчица, она узнала в младенце Спасителя, прославила Бога и рассказывала об Иисусе всем в Иерусалиме.

С праздником Сретения связан обычай освящения свечей. Эта традиция пришла в православную церковь из католической в XVII веке. Свечи, освященные на Сретение, хранили весь год и зажигали во время домашней молитвы.

Согласно народной традиции, в этот день запрещаются любые работы (включая уборку и стирку). Исключение составляют профессии, направленные на помощь окружающим. Также существовал запрет на употребление алкоголя.

Именины отмечают Василий, Гавриил, Семен.



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Этот день в истории:

  • 1574 год — во Львове Иван Федоров издает первую печатную книгу «Апостол» на современных украинских землях;
  • 1913 год — в Нью-Йорке открывается первая выставка авангардного искусства;
  • 1919 год — Украинская Национальная Рада принимает закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях;
  • 1931 год — выходит первый фильм о Дракуле;
  • 1946 год — официально объявлено о создании ENIAC — первого в мире электронного компьютера;
  • 1969 год — ученые впервые осуществили искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.

Источник: Ракурс


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