Сретение Господне 15 февраля — что нужно знать о праздникеhttps://racurs.ua/n167057-sretenie-gospodne-15-fevralya-chto-nujno-znat-o-prazdnike.htmlРакурс
Праздник 15 февраля — Сретение Господне в церковном календаре. Этот день посвящен принесению младенца Иисуса в храм Иерусалимский.
Кроме того, праздник Сретения символизирует встречу Ветхого Завета с Новым Заветом, а также, по народным верованиям, встречу зимы с весной.
Согласно евангельской истории, на сороковой день после рождения Иисуса Дева Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм, чтобы, следуя ветхозаветному обычаю, посвятить его Богу. В храме их встретил старец Симеон.
По преданию, старцу было обещано, что он не умрет до того, как встретится с мессией. Встреча Симеона и младенца Иисуса символизирует встречу человечества с Богом.
В храме в тот момент также была благочестивая вдова Анна-пророчица, она узнала в младенце Спасителя, прославила Бога и рассказывала об Иисусе всем в Иерусалиме.
С праздником Сретения связан обычай освящения свечей. Эта традиция пришла в православную церковь из католической в XVII веке. Свечи, освященные на Сретение, хранили весь год и зажигали во время домашней молитвы.
Согласно народной традиции, в этот день запрещаются любые работы (включая уборку и стирку). Исключение составляют профессии, направленные на помощь окружающим. Также существовал запрет на употребление алкоголя.
Именины отмечают Василий, Гавриил, Семен.
Этот день в истории:
- 1574 год — во Львове Иван Федоров издает первую печатную книгу «Апостол» на современных украинских землях;
- 1913 год — в Нью-Йорке открывается первая выставка авангардного искусства;
- 1919 год — Украинская Национальная Рада принимает закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях;
- 1931 год — выходит первый фильм о Дракуле;
- 1946 год — официально объявлено о создании ENIAC — первого в мире электронного компьютера;
- 1969 год — ученые впервые осуществили искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.