Стрітення Господнє. Фото: magisteria.ru

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Свято 15 лютого — Стрітення Господнє в церковному календарі. Цей день присвячений принесенню немовляти Ісуса до Єрусалимського храму.

Крім того, свято Стрітення символізує зустріч Старого Завіту з Новим Завітом, а також, за народними віруваннями, зустріч зими з весною.

За євангельською історією, на сороковий день після народження Ісуса Діва Марія та Йосип принесли немовля в Єрусалимський храм, щоб, слідуючи старозавітному звичаю, присвятити його Богу. У храмі їх зустрів старець Симеон.

За переказами, старцеві було обіцяно, що він не помре до того, як зустрінеться з месією. Зустріч Симеона та немовляти Ісуса символізує зустріч людства з Богом.

У храмі на той момент також була благочестива вдова Анна-пророчиця, вона впізнала у немовляті Спасителя, прославила Бога та розповідала про Ісуса по всьому Єрусалимі.

Зі святом Стрітення пов’язаний звичай освячення свічок. Ця традиція прийшла до православної церкви з католицької у XVII столітті. Свічки, освячені на Стрітення, зберігали весь рік і запалювали під час домашньої молитви.

Згідно з народною традицією, в цей день забороняються будь-які роботи (включаючи прибирання та прання). Виняток становлять професії, спрямовані на допомогу оточуючим. Також існувала заборона на вживання алкоголю.

Іменини відзначають Василь, Гаврило, Семен.

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