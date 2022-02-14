Стрітення Господнє 15 лютого — що потрібно знати про святоhttps://racurs.ua/ua/n167057-stritennya-gospodnie-15-lutogo-scho-potribno-znaty-pro-svyato.htmlРакурс
Свято 15 лютого — Стрітення Господнє в церковному календарі. Цей день присвячений принесенню немовляти Ісуса до Єрусалимського храму.
Крім того, свято Стрітення символізує зустріч Старого Завіту з Новим Завітом, а також, за народними віруваннями, зустріч зими з весною.
За євангельською історією, на сороковий день після народження Ісуса Діва Марія та Йосип принесли немовля в Єрусалимський храм, щоб, слідуючи старозавітному звичаю, присвятити його Богу. У храмі їх зустрів старець Симеон.
За переказами, старцеві було обіцяно, що він не помре до того, як зустрінеться з месією. Зустріч Симеона та немовляти Ісуса символізує зустріч людства з Богом.
У храмі на той момент також була благочестива вдова Анна-пророчиця, вона впізнала у немовляті Спасителя, прославила Бога та розповідала про Ісуса по всьому Єрусалимі.
Зі святом Стрітення пов’язаний звичай освячення свічок. Ця традиція прийшла до православної церкви з католицької у XVII столітті. Свічки, освячені на Стрітення, зберігали весь рік і запалювали під час домашньої молитви.
Згідно з народною традицією, в цей день забороняються будь-які роботи (включаючи прибирання та прання). Виняток становлять професії, спрямовані на допомогу оточуючим. Також існувала заборона на вживання алкоголю.
Іменини відзначають Василь, Гаврило, Семен.
Цей день в історії:
- 1574 рік — у Львові Іван Федоров видає першу друковану книжку «Апостол» на сучасних українських землях;
- 1913 рік — у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;
- 1919 рік — Українська Національна Рада ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;
- 1931 рік — виходить перший фільм про Дракулу;
- 1946 рік — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого у світі електронного комп’ютера;
- 1969 рік — вчені вперше здійснили штучне запліднення людської яйцеклітини.