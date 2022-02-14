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Ракурс
Стрітення Господнє. Фото: magisteria.ru

Стрітення Господнє 15 лютого — що потрібно знати про свято

14 лют 2022, 22:19
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Свято 15 лютого — Стрітення Господнє в церковному календарі. Цей день присвячений принесенню немовляти Ісуса до Єрусалимського храму.

Крім того, свято Стрітення символізує зустріч Старого Завіту з Новим Завітом, а також, за народними віруваннями, зустріч зими з весною.

За євангельською історією, на сороковий день після народження Ісуса Діва Марія та Йосип принесли немовля в Єрусалимський храм, щоб, слідуючи старозавітному звичаю, присвятити його Богу. У храмі їх зустрів старець Симеон.

За переказами, старцеві було обіцяно, що він не помре до того, як зустрінеться з месією. Зустріч Симеона та немовляти Ісуса символізує зустріч людства з Богом.

У храмі на той момент також була благочестива вдова Анна-пророчиця, вона впізнала у немовляті Спасителя, прославила Бога та розповідала про Ісуса по всьому Єрусалимі.

Зі святом Стрітення пов’язаний звичай освячення свічок. Ця традиція прийшла до православної церкви з католицької у XVII столітті. Свічки, освячені на Стрітення, зберігали весь рік і запалювали під час домашньої молитви.

Згідно з народною традицією, в цей день забороняються будь-які роботи (включаючи прибирання та прання). Виняток становлять професії, спрямовані на допомогу оточуючим. Також існувала заборона на вживання алкоголю.

Іменини відзначають Василь, Гаврило, Семен.



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Цей день в історії:

  • 1574 рік — у Львові Іван Федоров видає першу друковану книжку «Апостол» на сучасних українських землях;
  • 1913 рік — у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;
  • 1919 рік — Українська Національна Рада ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;
  • 1931 рік — виходить перший фільм про Дракулу;
  • 1946 рік — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого у світі електронного комп’ютера;
  • 1969 рік — вчені вперше здійснили штучне запліднення людської яйцеклітини.

Джерело: Ракурс


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