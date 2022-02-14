Втікати не збираюся – нардеп Новинський повернувся в Україну. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n167056-vtikaty-ne-zbyrausya-nardep-novynskyy-povernuvsya-v-ukrayinu.html

Ракурс

Вадим Новинський, проросійський народний депутат та бізнесмен, заявив, що вже повернувся до України з Німеччини.

За словами політика, він був присутній на нічній літургії Києво-Печерській лаврі. Про це Новинський розповів журналістам «Української правди».

Я був в Мюнхені, в мене були сімейні справи — дні народження близьких. Я свої поїздки з американськими чиновниками не узгоджую, — розповів нардеп.

Він також уточнив, що завтра збирається у Верховну Раду.

Сьогодні я в Україні уже. Брав участь у літургії перед святом Стрітення. Також завтра запрошую всіх у храми, — прокоментував нардеп.

Напередодні деякі видання опублікували інформацію про втечу низки впливових політиків і бізнесменів з України. Зокрема, зазначалося, що Вадим Новінський 10 лютого вилетів до Мюнхена.

Немає жодних панічних настроїв, я точно нікуди не збираюся відлітати. Завтра будемо молитися за мир для України. І всіх православних закликаю до цього, — зазначив бізнесмен.

Як відомо, в 2018 році політик потрапив в базу даних «Миротворця» за поширення кремлівської пропаганди від імені УПЦ МП.

Нардеп також є «противником незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора». У «Миротворці» нагадали, що він фінансує діяльність, яка розпалює міжконфесійну ворожнечу і заперечує агресію Росії проти України.

Окрім цього, законність надання громадянства України Новинському у 2018 році перевіряла Генпрокуратура. Тоді слідчі засумнівалися в законності указу президента-втікача Віктора Януковича від 29 травня 2012 року про надання депутату українського громадянства.

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Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до нардепів та олігархів, які виїхали з України. Він заявив, що протягом 24 годин чекатиме на їхнє повернення в Україну.

Джерело: «Українська правда»