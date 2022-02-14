Бежать не собираюсь – нардеп Новинский вернулся в Украину. Фото: Фокус

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Ракурс

Вадим Новинский, пророссийский народный депутат и бизнесмен, заявил, что уже вернулся в Украину из Германии.

По словам политика, он присутствовал на ночной литургии в Киево-Печерской лавре. Об этом Новинский рассказал журналистам «Украинской правды».

Я был в Мюнхене, у меня были семейные дела — дни рождения близких. Я свои поездки с американскими чиновниками не согласовываю, — рассказал нардеп.

Он также уточнил, что завтра собирается в Верховную Раду.

Сегодня я уже в Украине. Участвовал в литургии перед праздником Сретения. Также завтра приглашаю всех в храмы, — прокомментировал нардеп.

Накануне некоторые издания опубликовали информацию о бегстве ряда влиятельных политиков и бизнесменов из Украины. В частности, отмечалось, что Вадим Новинский 10 февраля вылетел в Мюнхен.

Нет никаких панических настроений, я точно никуда не собираюсь улетать. Завтра будем молиться о мире для Украины. И всех православных призываю к этому, — отметил бизнесмен.

Как известно, в 2018 году политик попал в базу данных «Миротворца» за распространение кремлевской пропаганды от имени УПЦ МП.

Нардеп также является «противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора». В «Миротворце» напомнили, что он финансирует деятельность, которая разжигает межконфессиональную вражду и отрицает агрессию России против Украины.

Кроме этого, законность предоставления гражданства Украины Новинскому в 2018 году проверяла Генпрокуратура. Тогда следователи усомнились в законности указа президента-беглеца Виктора Януковича от 29 мая 2012 года о предоставлении депутату украинского гражданства.

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Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к нардепам и олигархам, которые выехали из Украины. Он заявил, что в течение 24 часов будет ждать их возвращения в Украину.

Источник: «Украинская правда»