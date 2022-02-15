У Міноборони не бачать наступальних угруповань РФ

Міноборони не фіксує наявності ударних угруповань ворога, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n167059-u-minoborony-ne-bachat-nastupalnyh-ugrupovan-rf.html

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Росія станом на 14 лютого не створила наступального ударного угрупування на жодній ділянці поблизу кордону України.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про це в ефірі телепрограми «Право на владу».

За словами Резнікова, увійськових є певні маркери, за якими це оцінюється — органи управління, озброєння, кількість тощо.

У жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними не лише українського розвідувального товариства, а й даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угрупування, — запевнив Резніков.

Міністр додав, що навіть в разі, якщо в Кремлі все ж ухвалять рішення щодо повномасштабного вторгнення в Україну, російській армії буде потрібен час для формування ударного наступального угрупування.

І ми це побачимо, — резюмував Резніков.



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Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи відбудеться масштабне вторгнення Росії до України в найближчі дні.