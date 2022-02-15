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В Україні триває епідемія коронавірусу
Майже 30 тис. випадків COVID-19 виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n167060-mayje-30-tys-vypadkiv-covid-19-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 14 лютого, зафіксували ще 29 тис. 724 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед них 2 тис. 393 дітей та 884 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Впродовж 14 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:
- Київ — 4 тис. 584;
- Вінницька область — 724;
- Волинська область — 1 тис. 179;
- Дніпропетровська область — 2 тис. 446;
- Донецька область — 1 тис. 458;
- Житомирська область — 626;
- Закарпатська область — 472;
- Запорізька область — 1 тис. 340;
- Івано-Франківська область — 317;
- Київська область — 1 тис. 228;
- Кіровоградська область — 432;
- Луганська область — 772;
- Львівська область — 999;
- Миколаївська область — 954;
- Одеська область — 3315;
- Полтавська область — 1 тис. 375;
- Рівненська область — 794;
- Сумська область — 794;
- Тернопільська область — 344;
- Харківська область — 1 тис. 354;
- Херсонська область — 475;
- Хмельницька область — 679;
- Черкаська область — 1 тис. 192;
- Чернівецька область — 648;
- Чернігівська область — 1 тис. 223.
Госпіталізували за добу 1 тис. 889 осіб, одужали — 23 тис. 235 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 305 хворих.
За добу здійснено 111 тис. 624 тестування на коронавірус.
Щеплення від COVID-19 14 лютого отримали 59 тис. 170 людей. Серед них:
- першу дозу вакцини отримали 17 тис. 244 людини;
- другу дозу — 27 тис. 362 людини;
- додаткову дозу — 457 людей;
- бустерну дозу — 14 тис. 107 людей.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
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- захворіли 4 млн 572 тис. 417 осіб;
- одужали 3 млн 811 тис. 630 хворих;
- померли 103 тис. 255 осіб;
- щеплено 15 млн 594 тис. 938 людей (з них першу дозу отримали 15 млн 594 тис. 936 людей, дві дози — 14 млн 985 тис. 576 людей, додаткову дозу — 24 тич. 205 людей, бустерну дозу — 581 тис. 349 людей).