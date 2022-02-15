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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Майже 30 тис. випадків COVID-19 виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

15 лют 2022, 09:11
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В Україні за минулу добу, 14 лютого, зафіксували ще 29 тис. 724 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед них 2 тис. 393 дітей та 884 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Впродовж 14 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:

  • Київ — 4 тис. 584;
  • Вінницька область — 724;
  • Волинська область — 1 тис. 179;
  • Дніпропетровська область — 2 тис. 446;
  • Донецька область — 1 тис. 458;
  • Житомирська область — 626;
  • Закарпатська область — 472;
  • Запорізька область — 1 тис. 340;
  • Івано-Франківська область — 317;
  • Київська область — 1 тис. 228;
  • Кіровоградська область — 432;
  • Луганська область — 772;
  • Львівська область — 999;
  • Миколаївська область — 954;
  • Одеська область — 3315;
  • Полтавська область — 1 тис. 375;
  • Рівненська область — 794;
  • Сумська область — 794;
  • Тернопільська область — 344;
  • Харківська область — 1 тис. 354;
  • Херсонська область — 475;
  • Хмельницька область — 679;
  • Черкаська область — 1 тис. 192;
  • Чернівецька область — 648;
  • Чернігівська область — 1 тис. 223.

Госпіталізували за добу 1 тис. 889 осіб, одужали — 23 тис. 235 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 305 хворих.

За добу здійснено 111 тис. 624 тестування на коронавірус.

Щеплення від COVID-19 14 лютого отримали 59 тис. 170 людей. Серед них:

  • першу дозу вакцини отримали 17 тис. 244 людини;
  • другу дозу — 27 тис. 362 людини;
  • додаткову дозу — 457 людей;
  • бустерну дозу — 14 тис. 107 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:



.

  • захворіли 4 млн 572 тис. 417 осіб;
  • одужали 3 млн 811 тис. 630 хворих;
  • померли 103 тис. 255 осіб;
  • щеплено 15 млн 594 тис. 938 людей (з них першу дозу отримали 15 млн 594 тис. 936 людей, дві дози — 14 млн 985 тис. 576 людей, додаткову дозу — 24 тич. 205 людей, бустерну дозу — 581 тис. 349 людей).

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Джерело: Ракурс


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