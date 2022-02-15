В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n167060-mayje-30-tys-vypadkiv-covid-19-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.html

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В Україні за минулу добу, 14 лютого, зафіксували ще 29 тис. 724 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед них 2 тис. 393 дітей та 884 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Впродовж 14 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:

Київ — 4 тис. 584;

Вінницька область — 724;

Волинська область — 1 тис. 179;

Дніпропетровська область — 2 тис. 446;

Донецька область — 1 тис. 458;

Житомирська область — 626;

Закарпатська область — 472;

Запорізька область — 1 тис. 340;

Івано-Франківська область — 317;

Київська область — 1 тис. 228;

Кіровоградська область — 432;

Луганська область — 772;

Львівська область — 999;

Миколаївська область — 954;

Одеська область — 3315;

Полтавська область — 1 тис. 375;

Рівненська область — 794;

Сумська область — 794;

Тернопільська область — 344;

Харківська область — 1 тис. 354;

Херсонська область — 475;

Хмельницька область — 679;

Черкаська область — 1 тис. 192;

Чернівецька область — 648;

Чернігівська область — 1 тис. 223.

Госпіталізували за добу 1 тис. 889 осіб, одужали — 23 тис. 235 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 305 хворих.

За добу здійснено 111 тис. 624 тестування на коронавірус.

Щеплення від COVID-19 14 лютого отримали 59 тис. 170 людей. Серед них:

першу дозу вакцини отримали 17 тис. 244 людини;

другу дозу — 27 тис. 362 людини;

додаткову дозу — 457 людей;

бустерну дозу — 14 тис. 107 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

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