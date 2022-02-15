США ухвалили нове рішення щодо роботи посольств в Україні

США ухвалили нове рішення щодо посольств в Україні та Білорусі

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США з міркувань безпеки тимчасово переводять своє посольство в Україні з Києва до Львова, дипломати повернуться назад, як тільки це стане можливим.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що причиною такого рішення є різке прискорення нарощування Росією військових сил поблизу України.

Ми сподіваємося повернути наших співробітників до посольства, коли дозволять умови, — йдеться у заяві Держдепу.

Блінкен розпорядився вжити таких заходів для безпеки співробітників дипмісії США. За його словами, посольство продовжить взаємодіяти з владою України.

Ми продовжуємо контакти з російським урядом після розмови президента Байдена з президентом Путіним, а також моєї розмови з міністром закордонних справ Лавровим, — зазначив глава Держдепу і знову закликав всіх громадян США, що залишилися в Україні, негайно покинути країну.

12 лютого Держдепартамент США поширив розпорядження про виїзд з України більшості співробітників американського посольства у зв’язку із напруженою обстановкою.

Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги, — наголошувалося у повідомленні.

Громадяни США зможуть отримати ці послуги в американських посольствах сусідніх країн.

Крім того, 14 лютого Деррждеп рекомендував громадянам США залишити Білорусь та Придністров’я.

Влада США наполегливо рекомендує «не в’їжджати до Білорусії через довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне нарощування російської військової могутності вздовж кордону».

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Американські громадяни, які перебувають у Білорусії або збираються туди, повинні мати на увазі, що ситуація непередбачувана, а напруженість у регіоні підвищена, — зазначається у повідомленні.

Держдеп також рекомендує не в’їжджати на територію Молдови та закликає громадян США залишити Придністров’я, у якому також розміщені російські військові частини.