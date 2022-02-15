У Мюнхені зіткнулися два пасажирські потяги, фото: Merkur.de

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У Мюнхені (Німеччина) зіткнулися два пасажирські потяги міської швидкісної залізниці S-Bahn.

Інцидент стався в другій половині дня 14 лютого на півдні міста на залізничному маршруті Мюнхен-Біхль в районі станції Эбенхаузен-Шефтларн, повідомляє видання Merkur.de.

Зіткнення сталося на ділянці, де є лише один залізничний шлях — один потяг рухався у бік Мюнхена, а інший — у протилежний бік.

В результаті зіткнення щонайменше один вагон зійшов з рейок.

За інформацією місцевої поліції, в результаті аварії загинув один із машиністів — 24-річний афганець, ще 18 осіб отримали поранення: п’ятеро — важкі, 13 осіб — поранення середньої тяжкості. Також незначної медичної допомоги потребували 25 осіб.

Всього в потягах перебувало 95 осіб. Дехто зміг вибратися з вагонів самотужки, іншим допомогли рятувальники. Зокрема, одного з машиністів довелося вирізати з-під уламків кабіни.

Очевидці повідомляють про дивну поведінку потяга, який прямував з Мюнхена — його періодично зупиняли.

Зазначається, що на цій ділянці протягом дня вже були збої. В таких випадках залізничні сигнали не враховуються, а машиністи отримують вказівки від диспетчера і їздять «за командою». Можливо, в результаті виникло непорозуміння.

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Джерело: Merkur. de