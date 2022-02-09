ДТП с Трухиным — ГБР не успело получить видео патрульного до его удаления

https://racurs.ua/n166832-dtp-s-truhinym-gbr-ne-uspelo-poluchit-video-patrulnogo-do-ego-udaleniya.html

Ракурс

Видео с боди-камер патрульных, приехавших оформлять ДТП с участием нардепа от партии «Слуга народа» Александра Трухина, удалили через месяц после аварии на трассе под Борисполем.

До этого Госбюро расследований не смогло получить от полиции записи видеорегистраторов.

Директор ГБР Алексей Сухачев на слушаниях в Раде 9 февраля заявил, что 25 августа 2021 года следователь Нацполиции направил запрос в Управление патрульной полиции в Киеве. Но записи с нательной камеры следователи не получили, сообщила пресс-служба ГБР.

3 сентября следователь ГБР повторно направил запрос, а 28 сентября в патрульной полиции якобы ответили, что «30-дневный срок хранения видеозаписей истек, в связи с чем они удалены».

Сухачев рассказал нардепам, что фрагменты видеозаписей, которые обнародовали журналисты УП, могут свидетельствовать о наличии признаков совершения нардепом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Поэтому следователь ГБР обратился в Офис генпрокурора по поводу принятия решения о внесении сведений о совершении уголовного правонарушения народным депутатом.

«Ракурс» сообщал, что Сухачев сегодня объяснил, почему исчезло видео с камер, наиболее приближенных по времени к моменту ДТП. А вот на участках дороги «Полтава-Борисполь» на камерах наблюдения зафиксировано, что за рулем авто находился человек в красном.

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