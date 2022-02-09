ДТП з Трухіним - ДБР не встигло отримати відео патрульного до його видалення

https://racurs.ua/ua/n166832-dtp-z-truhinym-dbr-ne-vstyglo-otrymaty-video-patrulnogo-do-yogo-vydalennya.html

Ракурс

Відео з боді-камер патрульних, які приїхали оформляти ДТП за участі нардепа від партії «Слуга народу» Олександра Трухіна, видалили через місяць після аварії на трасі під Борисполем.

До цього ДБР не змогло отримати від поліції записів відеореєстраторів.

Директор ДБР Олексій Сухачов на слуханнях у Раді 9 лютого заявив, що 25 серпня 2021 року слідчий нацполіції спрямував запит до Управління патрульної поліції у Києві. Але записи з натільної камери слідчі не отримали, повідомила прес-служба ДБР.

3 вересня слідчий ДБР повторно направив запит, а 28 вересня у патрульній поліції начебто відповіли, що «30-денний строк зберігання відеозаписів минув, у зв’язку з чим вони видалені».

Сухачов розповів нардепам, що фрагменти відеозаписів, які оприлюднили журналісти УП, можуть свідчити про наявність ознак вчинення нардепом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Тому слідчий ДБР звернувся до Офісу генпрокурора щодо прийняття рішення щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом.

«Ракурс» повідомляв, що Сухачов сьогодні пояснив, чому зникло відео з камер, найбільш наближених за часом до моменту ДТП. А от на ділянках дороги «Полтава — Бориспіль» на камерах спостереження зафіксовано, що за кермом авто перебувала особа в червоному.

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