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Hyundai і Kia відкликають півмільйона авто - названо проблему

Hyundai і Kia відкликають півмільйона авто — названо проблему

9 лют 2022, 16:05
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Автовиробники Hyundai та Kia відкликають півмільйона автомобілів у США через ризик загоряння. Проблема пов’язана з компонентом всередині антиблокувальної гальмівної системи (ABS), який може спричинити коротке замикання та подальше загоряння транспортного засобу.

Зокрема, для ремонту будуть відкликані моделі:

  • Hyundai Santa Fe 2016−2018 років випуску,

  • Hyundai Santa Fe Sport 2017−2018 років випуску,

  • Hyundai Santa Fe XL 2019 року випуску,

  • Hyundai Tucson 2014−2015 років випуску.

Також у списку «бракованих» моделей числяться Kia Sportage 2014−2016 років випуску та седан Kia K900 2016−2018 років випуску. Hyundai, якій належить 34% акцій Kia, має з’ясувати причину цієї проблеми, пише «Популярна механіка».

Загалом Hyundai відкликає понад 357 тис. авто, а Kia — ще понад 126 тис.

Про наявність проблем може свідчити:

  • увімкнена сигнальна лампа ABS на панелі приладів,

  • запах горіння або плавленого пластику,

  • дим з моторного відсіку.


    .

Виробник зобов’язався відремонтувати автомобілі, встановивши запобіжники у модулі ABS. Hyundai повідомив про вісім випадків виникнення пожежі, пов’язаних з останніми відгуками, тоді як Kia заявила про три спалені спортивні авто.

Нагадаємо, у 2019 році Kia відкликала 380 тис. авто через можливі проблеми з поршнями, які могли призвести до пошкодження блоку двигуна шатуном та витоку мастила.

Джерело: Ракурс


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