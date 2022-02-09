Hyundai і Kia відкликають півмільйона авто - названо проблему

https://racurs.ua/ua/n166831-hyundai-i-kia-vidklykaut-pivmilyona-avto-nazvano-problemu.html

Ракурс

Автовиробники Hyundai та Kia відкликають півмільйона автомобілів у США через ризик загоряння. Проблема пов’язана з компонентом всередині антиблокувальної гальмівної системи (ABS), який може спричинити коротке замикання та подальше загоряння транспортного засобу.

Зокрема, для ремонту будуть відкликані моделі:

Hyundai Santa Fe 2016−2018 років випуску,

Hyundai Santa Fe Sport 2017−2018 років випуску,

Hyundai Santa Fe XL 2019 року випуску,

Hyundai Tucson 2014−2015 років випуску.

Також у списку «бракованих» моделей числяться Kia Sportage 2014−2016 років випуску та седан Kia K900 2016−2018 років випуску. Hyundai, якій належить 34% акцій Kia, має з’ясувати причину цієї проблеми, пише «Популярна механіка».

Загалом Hyundai відкликає понад 357 тис. авто, а Kia — ще понад 126 тис.

Про наявність проблем може свідчити:

увімкнена сигнальна лампа ABS на панелі приладів,

запах горіння або плавленого пластику,

дим з моторного відсіку.

.



Виробник зобов’язався відремонтувати автомобілі, встановивши запобіжники у модулі ABS. Hyundai повідомив про вісім випадків виникнення пожежі, пов’язаних з останніми відгуками, тоді як Kia заявила про три спалені спортивні авто.

Нагадаємо, у 2019 році Kia відкликала 380 тис. авто через можливі проблеми з поршнями, які могли призвести до пошкодження блоку двигуна шатуном та витоку мастила.