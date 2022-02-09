Стало відомо, скільки коштує бюджету утримання телеканалу «Дом»

Телеканал «Дом». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166830-stalo-vidomo-skilky-koshtuie-budjetu-utrymannya-telekanalu-dom.html

Ракурс

Телеканал для тимчасово окупованих територій «Дом» і UATV у грудні 2021 року обійшлися державі в майже 533 млн грн.

З 1 по 31 грудня 2021 року держпідприємство здійснило 575 платежів на користь 151 контрагентів на загальну суму 532,5 млн грн. Про це свідчать дані офіційного сайту публічних фінансів spending.gov.ua про всі платежі ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», повідомляє «Цензор.НЕТ».

Зазначається, що найбільшу суму отримало ТОВ «Компел» — 140,9 млн грн як оплату за телевізійне обладнання. По 34 млн грн отримали громадська організація «Укркінофест» та ТОВ «Стар Медіа» за виробництво аудіовізуальної продукції. За рекламу, розробку декорацій та інші послуги на рахунки 37 ФОПів переказали 23 млн грн.

За даними видання Forbes, з серпня 2021 року телеканал «Дом» почали рекламувати на білбордах у Києві, Харкові, Одесі та інших містах, а також по радіо в супермаркетах NOVUS. Керівництво телеканалу пояснювало, що реклама необхідна для того, щоб про «Дом» дізналися не лише мешканці окупованих територій, але й переселенці. Організація «Детектор Медіа» підрахувала, що з державного бюджету на цю рекламу виділили 30 млн грн.

А загалом торік держава витратила 348,7 млн грн на «Дом» та на UATV. Зазначається, що в 2022 році український бюджет зріс на майже 14 млн грн. Медіаексперт Андрій Соломаха стверджує, що майже 70% цієї суми йде лише на телеканал «Дом», а 30% на UATV. Найбільше грошей канал витрачає на обладнання, російськомовні серіали та політичні ток-шоу.

Верховна Рада планує розглянути в другому читанні проект закону, який надасть каналу, який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, статус загальнонаціонального.

Телеканал «Дом» розпочав мовлення 1 березня 2020 року. Головна мета каналу задекларована як інформаційне сприяння реінтеграції тимчасово окупованих територій, що охоплює формування позитивного ставлення до реінтеграції в громадян України та інформаційне сприяння участі в цьому процесі країн-партнерів.

Нацрада з телебачення і радіомовлення відмовила державному телеканалу «Дом» у переоформленні ліцензії у зв’язку зі зміною засновників і почала дії з анулювання ліцензій. Кабінет міністрів 9 лютого доручив вирішити проблему, яка виникла через те, що у 2021 році «будинок» передали зі сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Служба безпеки України фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на каналі «НАШ» та готує відповідне подання до Ради національної безпеки і оборони.

Джерела: сensor.net, Forbes