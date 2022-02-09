Стало известно, во сколько телеканал «Дом» обошелся бюджету

Телеканал «Дом». Фото: УП

https://racurs.ua/n166830-stalo-izvestno-vo-skolko-telekanal-dom-oboshelsya-budjetu.html

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Телеканал для временно оккупированных территорий «Дом» и UATV в декабре 2021 года обошлись государству в почти 533 млн грн.

С 1 по 31 декабря 2021 года госпредприятие провело 575 платежей в пользу 151 контрагентов на общую сумму 532,5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные официального сайта публичных финансов spending.gov.ua о всех платежах ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины», сообщает «Цензор.НЕТ».

Отмечается, что наибольшую сумму получило ООО «Компэл» —140,9 млн грн в качестве оплаты за телевизионное оборудование. По 34 млн грн получили общественная организация «Укркинофест» и ООО «Стар Медиа» за производство аудиовизуальной продукции. За рекламу, разработку декораций и другие услуги на счета 37 ФЛП перевели 23 млн грн.

По данным издания Forbes, с августа 2021 года телеканал «Дом» начали рекламировать на билбордах в Киеве, Харькове, Одессе и других городах, а также по радио в супермаркетах NOVUS. Руководство телеканала объясняло, что реклама необходима для того, чтобы о «Доме» узнали не только жители оккупированных территорий, но и переселенцы. Организация «Детектор медиа» подсчитала, что из государственного бюджета на эту рекламу выделили 30 млн грн.

А всего в прошлом году государство потратило 348,7 млн грн на «Дом» и на UATV. Отмечается, что в 2022 году украинский бюджет вырос почти на 14 млн грн. Медиаэксперт Андрей Соломаха утверждает, что почти 70% этой суммы идет только на телеканал «Дом», а 30% на UATV. Больше всего денег канал тратит на оборудование, русскоязычные сериалы и политические ток-шоу.

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект закона, который предоставит каналу, который создавался для вещания на временно оккупированные территории, статус общенационального.

Телеканал «Дом» начал вещание 1 марта 2020 года. Главная цель канала задекларирована как информационное содействие реинтеграции временно оккупированных территорий, охватывающее формирование позитивного отношения к реинтеграции у граждан Украины и информационное содействие участию в этом процессе стран-партнеров.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию отказал государственному телеканалу «Дом» в переоформлении лицензии в связи со сменой учредителей и начал действия по аннулированию лицензий. Кабинет министров 9 февраля поручил решить проблему, которая возникла из-за того, что в 2021 году «Дом» был передан из сферы управления Министерства культуры и информационной политики Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Напомним, СМИ сообщали, что Служба безопасности Украины фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на канале «НАШ» и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Источники: сensor.net, Forbes