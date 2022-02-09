Hyundai и Kia отзывают полмиллиона авто — названа проблема

https://racurs.ua/n166831-hyundai-i-kia-otzyvaut-polmilliona-avto-nazvana-problema.html

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Автопроизводители Hyundai и Kia отзывают полмиллиона автомобилей в США из-за риска возгорания. Проблема связана с компонентом внутри антиблокировочной тормозной системы (ABS), который может вызвать короткое замыкание и последующее возгорание транспортного средства.

В частности, для ремонта будут отозваны модели:

Hyundai Santa Fe 2016−2018 годов выпуска,

Hyundai Santa Fe Sport 2017−2018 годов выпуска,

Hyundai Santa Fe XL 2019 года выпуска,

Hyundai Tucson 2014−2015 годов выпуска.

Также в списке «бракованных» моделей находятся Kia Sportage 2014−2016 годов выпуска и седан Kia K900 2016−2018 годов выпуска. Hyundai, которой принадлежит 34% акций Kia, должен выяснить причину этой проблемы, пишет «Популярная механика».

В общей сложности Hyundai отзывает свыше 357 тыс. авто, а Kia — еще свыше 126 тыс.

О наличии проблем может свидетельствовать:

горящая сигнальная лампа ABS на приборной панели,

запах гари или плавящегося пластика,

дым из моторного отсека.

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Производитель обязался отремонтировать автомобили, установив предохранители в модули ABS. Hyundai сообщил о восьми случаях возникновения пожара, связанных с последними отзывами, в то время как Kia заявила о возгорании трех спортивных автомобилей.

Напомним, в 2019 году Kia отозвала 380 тыс. авто из-за возможных проблемах с поршнями, которые могли привести к повреждению блока двигателя шатуном и утечке масла.