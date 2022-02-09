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Hyundai и Kia отзывают полмиллиона авто — названа проблема
Hyundai и Kia отзывают полмиллиона авто — названа проблемаhttps://racurs.ua/n166831-hyundai-i-kia-otzyvaut-polmilliona-avto-nazvana-problema.htmlРакурс
Автопроизводители Hyundai и Kia отзывают полмиллиона автомобилей в США из-за риска возгорания. Проблема связана с компонентом внутри антиблокировочной тормозной системы (ABS), который может вызвать короткое замыкание и последующее возгорание транспортного средства.
В частности, для ремонта будут отозваны модели:
Hyundai Santa Fe 2016−2018 годов выпуска,
Hyundai Santa Fe Sport 2017−2018 годов выпуска,
Hyundai Santa Fe XL 2019 года выпуска,
Hyundai Tucson 2014−2015 годов выпуска.
Также в списке «бракованных» моделей находятся Kia Sportage 2014−2016 годов выпуска и седан Kia K900 2016−2018 годов выпуска. Hyundai, которой принадлежит 34% акций Kia, должен выяснить причину этой проблемы, пишет «Популярная механика».
В общей сложности Hyundai отзывает свыше 357 тыс. авто, а Kia — еще свыше 126 тыс.
О наличии проблем может свидетельствовать:
горящая сигнальная лампа ABS на приборной панели,
запах гари или плавящегося пластика,
дым из моторного отсека..
Производитель обязался отремонтировать автомобили, установив предохранители в модули ABS. Hyundai сообщил о восьми случаях возникновения пожара, связанных с последними отзывами, в то время как Kia заявила о возгорании трех спортивных автомобилей.
Напомним, в 2019 году Kia отозвала 380 тыс. авто из-за возможных проблемах с поршнями, которые могли привести к повреждению блока двигателя шатуном и утечке масла.