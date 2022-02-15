Всупереч блокаді РФ Україна відновлює роботу морських портів. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n167065-vsuperech-blokadi-rf-ukrayina-vidnovluie-robotu-morskyh-portiv.html

Ракурс

Російська блокада Чорного моря не стала на заваді роботі українських морських портів. Міністерство інфраструктури знайшло нові глибоководні шляхи.

Перше вантажне судно вже пройшло новим маршрутом у Чорному морі. Про це написав співвласник та СЕО порту TIS, партнер інвестиційної компанії SD Capital Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook.

Хрін вам, а не блокаду українських портів. Із зернового термінала Neptune в порту «Південний» обхідним маршрутом пройшов балкер MV Meli. Це перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором, — написав він.

Зазначається, що найближчим часом Держгідрографія випустить офіційне повідомлення про те, що порти можуть працювати в штатному режимі.

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Бізнесмен додав, що зараз доводиться переконувати міжнародних партнерів, що ситуація зсередини набагато краща, ніж може здатися із заголовків новин.

Нагадаємо, Росія вирішила частково зняти морську блокаду України. Управління навігації та океанографії Міноборони РФ скасовувало перекриття Азовського моря.