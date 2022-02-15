Росія зосередила значні війська біля кордону з Україною, фото: «Мир тесен»

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США дуже відверті з Києвом щодо своїх розвідувальних оцінок російських сил.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив про це під час брифінгу, повідомляє видання «Європейська правда».

За словами Кірбі, президент РФ Володимир Путін за останні кілька днів додав додатковий військовий потенціал уздовж кордону з Україною, а також у районі Білорусі.

Він зазначив, що серед цих додаткових сил є загальновійськові можливості, зокрема: артилерія, протиповітряна та протиракетна оборона, десантні кораблі у Чорному морі, піхота, логістика та підтримка.

Путін продовжує робити те, що ви очікуєте від людини, яка планує велику військову операцію, тобто підвищувати боєздатність і розширювати можливості своїх сил. Очевидно, що ми не хочемо такого результату, як і українці, і, звичайно, наші союзники по НАТО, — наголосив Кірбі.

Водночас, він зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, схоже, дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.

Також про російську загрозу нагадала перший заступник глави прес-служби Білого дому Карін Жан-П'єр. Під час брифінгу вона заявила, що вторгнення РФ в Україну може розпочатися будь-якої миті, повідомляє агентство ТАСС.

Ми підійшли до того моменту, коли вторгнення може розпочатися будь-якої миті. Шлях для дипломатії залишається доступним. Але ми ясно бачимо перспективи на землі, — наголосила вона.



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Нагадаємо, в Міноборони України вважають, що Росія, станом на 14 лютого, ще не створила жодного наступального ударного угрупування біля кордону.

Джерело: «Європейська правда», ТАСС