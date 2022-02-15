Коломойський бачить ведучу Мосейчук кандидатом у президенти

https://racurs.ua/ua/n167069-kolomoyskyy-bachyt-veduchu-moseychuk-kandydatom-u-prezydenty.html

Ракурс

Наталія Мосейчук, ведуча телеканалу «1+1», може стати новим кандидатом у президенти України.

Таку думку висловив бізнесмен Ігор Коломойський, який вважає, що журналістка має «стовідсоткову впізнаваність». Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Я думаю, може, серед вас журналістів… Мосейчук може піти на вибори, — заявив Коломойський.

Він уточнив, що ніколи не спілкувався з ведучою, але її добре знають українці. Серед інших відомих осіб Коломойський назвав ведучого Савіка Шустера та Дмитра Гордона.

За його словами, «Шустер точно не піде», а говорячи про Гордона, зазначив, що «два євреї поспіль… потрібна пауза».

Нагадаємо, Наталія Мосейчук ставала об'єктом аналізу контролюючих структур. Незалежна медійна рада розглянула звернення громадської організації «Центр «Розвиток демократії» щодо телепрограми «Право на владу» на каналі «1+1».

Громадська організація у своєму зверненні заявила, що програма порушує професійні журналістські стандарти, законодавство у сфері медіа та маніпулює думкою глядачів «з боку телеканалу «1+1» та ведучої Мосейчук».

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Окрім того, в розгоні тез Кремля команду Наталії Мосейчук звинуватив сайт Gazeta.ua — «плюси» показали в ефірі колишню кандидатку в президенти Росії Ксенію Собчак, яка заявила про «компроміс» щодо статусу Криму.

Джерело: УП