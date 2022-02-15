Коломойский видит ведущую Мосейчук кандидатом в президенты

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Ракурс

Наталья Мосейчук, ведущая телеканала «1+1», может стать новым кандидатом в президенты Украины.

Такое мнение высказал бизнесмен Игорь Коломойский, который считает, что журналистка имеет «стопроцентную узнаваемость». Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Я думаю, может быть, среди вас журналистов… Мосейчук может пойти на выборы, — заявил Коломойский.

Он уточнил, что никогда не общался с ведущей, но хорошо знают ее украинцы. Среди других известных личностей Коломойский назвал ведущего Савика Шустера и Дмитрия Гордона.

По его словам, «Шустер точно не пойдет», а говоря о Гордоне, отметил, что «два еврея подряд… нужна пауза».

Напомним, Наталья Мосейчук становилась объектом анализа контролирующих структур. Независимый медийный совет рассмотрел обращение общественной организации «Центр «Развитие демократии» по телепрограммы «Право на власть» на канале «1+1».

Общественная организация в своем обращении заявила, что программа нарушает профессиональные журналистские стандарты, законодательство в сфере медиа и манипулирует мнением зрителей «со стороны телеканала «1+1» и ведущей Мосейчук.

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Кроме того, в разгоне тезисов Кремля команду Наталии Мосейчук обвинил сайт Gazeta.ua — «плюсы» показали в эфире бывшую кандидатку в президенты России Ксению Собчак, заявившую о «компромиссе» касательно статуса Крыма.

Источник: УП