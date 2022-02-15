Россия сосредоточила значительные войска у границы с Украиной, фото: «Мир тесен»

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США очень откровенны с Киевом по поводу своих разведывательных оценок российских сил.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил об этом на брифинге, сообщает издание «Европейская правда».

По словам Кирби, президент РФ Владимир Путин в последние несколько дней добавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.

Он отметил, что среди этих дополнительных сил есть общевойсковые возможности: артиллерия, противовоздушная и противоракетная оборона, десантные корабли в Черном море, пехота, логистика и поддержка.

Путин продолжает делать то, что вы ожидаете от человека, планирующего большую военную операцию, то есть повышать боеспособность и расширять возможности своих сил. Очевидно, что мы не хотим такого результата, как и украинцы, и, конечно, наши союзники по НАТО, — подчеркнул Кирби.

В то же время он отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, похоже, дал понять, что он все еще считает, что есть место для дипломатии.

Также о российской угрозе напомнила первый заместитель главы пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер. Во время брифинга она заявила, что вторжение РФ в Украину может начаться в любой момент, сообщает агентство ТАСС.

Мы подошли к тому моменту, когда вторжение может начаться в любой момент. Путь для дипломатии остается доступен. Но мы ясно видим перспективы на земле, — подчеркнула она.



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Напомним, в Минобороны Украины считают, что Россия, по состоянию на 14 февраля, еще не создала ни одной наступательной ударной группировки возле границы.

Источник: «Европейская правда», ТАСС