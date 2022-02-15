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Ракурс
Супутниковий знімок російських військ, фото: BuzzFeed

Росія нарощує війська — нові супутникові знімки опублікував BuzzFeed

15 лют 2022, 12:15
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У Білорусі, тимчасово окупованому Криму та на заході РФ в останні два дні помічене нарощування Росією військ.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані журналістом BuzzFeed News Крістофером Міллером.

Так, кілька знімків показують російські війська та техніку, та їх відбуття у білоруській Речиці (Гомельська область).

Супутниковий знімок російських військ, фото: BuzzFeed

На інших знімках показані російські важкі транспортні вертольоти у Мачулищах (Мінська область Білорусі).

Супутниковий знімок російських військ, фото: BuzzFeed

Супутник також зняв транспортні засоби та штурмові гелікоптери біля озера Донузлав в тимчасово окупованому Росією Криму.

Супутниковий знімок російських військ, фото: BuzzFeed

Також Міллер опублікував знімки, які показують залишення російською технікою бази у місті Єльня (Смоленська область РФ).

Супутниковий знімок російських військ, фото: BuzzFeed



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Фотографії зроблені супутниками американської компанії Maxar, яка надає послуги з проведення супутникової зйомки місцевості.

Нагадаємо, в Міноборони України вважають, що Росія ще не створила жодного наступального ударного угрупування біля кордону.

Джерело: Ракурс


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