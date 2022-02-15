Україна розцінить визнання фейкових ЛДНР як вихід країни з мінських угод - МЗС

https://racurs.ua/ua/n167074-ukrayina-rozcinyt-vyznannya-feykovyh-ldnr-yak-vyhid-rf-z-minskyh-ugod-mzs.html

Ракурс

Визнання Росією фейкових угруповань ЛНР та ДНР буде розцінено Україною як вихід Росії з мінських угод.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 15 лютого заявив про «незмінну позицію України» — у разі ухвалення рішення про визнання так званих «молодих республік» Російська Федерація де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.

Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів, — сказав Кулеба.



.



Нагадаємо, що 15 лютого Держдума РФ розглядає два проекти звернення до Володимира Путіна про визнання ОРДЛО.

14 лютого в Офісі президента також застерегли Москву від визнання фейкових утворень на сході України.