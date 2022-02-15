«Слуга народу» хоче дозволити депутатам голосувати онлайн. Фото: УП

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«Слуга народу» хоче дозволити онлайн-голосування у Верховній Раді. Йдеться про депутатів, які перебувають на лікарняному через коронавірус. Голосування за таку ініціативу планують провести 15 лютого.

Якщо Верховна Рада підтримає цю ідею, то депутати зможуть голосувати віддалено різнокольоровими картками за допомогою відеозв’язку. Про це стало відомо за підсумками наради фракції «Слуга народу».

Очільник фракції Давид Арахамія вважає, що таке голосування дозволить депутатам, які легко хворіють на коронавірус і добре почуваються, не відриватися від законотворчого процесу.

Для голосування депутати матимуть три картки різного кольору. Їхні голоси зараховуватиме лічильна комісія — це представники апарату, які сидять біля входу і займаються перевіркою системи «Рада».

Водночас Дмитро Разумков заявив, що об'єднання «Розумна політика» не буде підтримувати «аморальні й незаконні ініціативи» слуг.

Тим, хто це пропонує, потрібно для початку прочитати Конституцію, регламент і мати хоч трохи совісті, — заявив екс-голова Верховної Ради.

За його словами, якщо парламентарі так переживають за своє здоров’я, нехай напишуть заяву про складання депутатських повноважень і повертаються до того, чим займалися до 2019 року.

Верховна Рада таку пропозицію дуже швидко задовольнить, а на їхні місця прийдуть інші колеги, які не будуть боятися працювати на Грушевського, 5 і голосувати за важливі для держави рішення, — зазначив Разумков.

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Нагадаємо, ЗМІ опублікували інформацію про втечу низки впливових політиків і бізнесменів з України, серед них — депутати від «Слуги народу».

Після цього президент України Володимир Зеленський звернувся до нардепів та олігархів, які виїхали з України. Він заявив, що протягом 24 годин чекатиме на їхнє повернення в Україн