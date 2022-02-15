Держдума підтримала звернення до Путіна визнати терористичні ЛДНР

https://racurs.ua/ua/n167076-derjduma-pidtrymala-zvernennya-do-putina-vyznaty-terorystychni-ldnr.html

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Нижня палата російського парламенту, Державна дума, 15 лютого проголосувала за негайне відправлення президенту РФ звернення про визнання так званих ДНР та ЛНР.

Депутати спочатку ухвалили документ, підготовлений комуністами РФ (партія КПРФ). Постанова передбачає відправлення звернення безпосередньо до президента Росії. За нього проголосував 351 депутат, проти виступили 16 (один утримався).

Депутати Держдуми вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання Донецької народної республіки та Луганської народної республіки, — йдеться у постанові.

Рішення про визнання ухвалить президент Росії.

Також депутати розглянули схожий документ, підготовлений «Єдиною Росією». За нього проголосували 310 членів Думи. Постанова передбачала, що парламент проведе із МЗС РФ консультації до звернення до президента.

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Депутати одночасно розглянули і проект КПРФ, і проект «Єдиної Росії», після чого провели рейтингове голосування. Після підбиття підсумків спікер Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що звернення парламенту до президента про визнання ДНР та ЛНР буде підписано негайно, після чого його направлять Володимиру Путіну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 15 лютого заявив про «незмінну позицію України» — у разі ухвалення рішення про визнання так званих «молодих республік» Російська Федерація де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.