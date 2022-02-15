Абсолютные лидеры – подсчитаны заработки за год российских хакеров. Фото: УП

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Хакеры из России были очень активными в 2021 году — 74% всех денег, украденных в результате атак программ-вымогателей, достались именно им.

Такой вывод содержится в исследовании компании Chainalysis, специализирующейся на помощи властям в отслеживании незаконных операций, пишет «Медуза».

Отмечается, что хакерские группы, которые «весьма вероятно связаны с Россией» за год получили более 400 млн дол. в криптовалюте.

Более 9,9% денег от программ-вымогателей в итоге поступили на счета группировки EvilCorp.

Аналитики считали хакерские группировки российскими, если их участники общались на русскоязычных хакерских форумах или, например, писали коды своих программ так, чтобы не повреждать файлы на компьютерах жертв, находящихся в России или странах СНГ.

Киберпреступники используют вирусы для вымогания денег у жертв. Обычно программа-вымогатель блокирует экран устройства жертвы.

Напомним, хакеры совершили глобальную атаку на правительственные сайты Украины, порталы некоторых министерств, а также сайт приложения «Дія». Проникновение в сети Кабмина произошло в ночь на 14 января.

Хакеры, выдавшие себя за поляков, на стартовой странице некоторых ведомств разместили сообщения на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев попадут в общий доступ.

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Специалисты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что за масштабной кибератакой стоит Россия.

Источник: «Медуза»