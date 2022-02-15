ПЗРК «Стингер» освоят ВСУ - Литва направила военных инструкторов

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ПЗРК «Стингер» (Stinger) американского производства освоят Вооруженные силы Украины благодаря литовским инструкторам. 15 февраля армия Литвы направила в Украину солдат из батальона противовоздушной обороны, которые в ближайшие несколько недель будут передавать свой опыт украинским военнослужащим.

Мы полностью поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника — ничто без знаний и навыков по эксплуатации, поэтому мы поделимся нашими знаниями и опытом вместе с переданными системами ПВО малой дальности «Стингер», — заявил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, сообщает LRT.

Также ВСУ передадут литовские бронежилеты.

Представители литовской армии указывают, что военные инструктора долгое время проходили службу в батальонных подразделениях ПВО, оснащенных «Стингерами».

Системы противовоздушной обороны малой дальности Stinger были доставлены в Киев в воскресенье на фоне напряженности из-за возможного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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Напомним, ранее Украина получила очередную партию военной помощи США. Речь идет о 81 т боеприпасов для ВСУ. Великобритания отправила в Украину сотню спецназовцев.

Разведка США и других западных стран предупреждает, что более 100 тыс. солдат армии Кремля сосредоточены у границ Украины. Не исключено, что Москва может вторгнуться в Украину в ближайшие дни.