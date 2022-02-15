Силы терробороны предварительно разрешили применять в районах ведения боевых действий

https://racurs.ua/n167072-sily-terroborony-predvaritelno-razreshili-primenyat-v-rayonah-vedeniya-boevyh-deystviy.html

Ракурс

Силы территориальной обороны разрешили использовать в районах ведения боевых действий.

Соответствующий закон в первом чтении приняла 15 февраля Верховная Рада.

За законопроект № 6521 в парламенте нашлось 304 голоса. Срок подготовки документа ко второму чтению сокращен вдвое.

Предлагаемые изменения в закон «Об основах национального сопротивления» призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или/или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.

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В январе Кабмин разрешил терробороне применять личное охотничье оружие во время боевых задач. Также допускается ее летальное применение бойцом для индивидуальной самообороны.

Напомним, что в Украине полным ходом идет формирование бригад и батальонов Сил территориальной обороны ВСУ. Отчасти это связано с ажиотажем, вызванным сообщением западных разведок о наращивании российских войск на границе и угрозе масштабного вторжения РФ. Впрочем, органы власти принимают меры в соответствии с законом об основах национального сопротивления, который был принят и подписан президентом еще в июле 2021 года.