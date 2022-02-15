Силам тероборони дозволили воювати в районах ведення бойових дій

https://racurs.ua/ua/n167072-syly-teroborony-poperedno-dozvolyly-zastosovuvaty-u-rayonah-vedennya-boyovyh-diy.html

Ракурс

Сили територіальної оборони дозволили використовувати у районах ведення бойових дій.

Відповідний закон у першому читанні ухвалила 15 лютого Верховна Рада.

За законопроект № 6521 у парламенті знайшлося 304 голоси. Термін підготовки документа до другого читання скорочений удвічі.

Зміни, що пропонуються до закону «Про основи національного спротиву» покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) або/чи угрупованнями об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України в районах ведення воєнних (бойових) дій.

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У січні Кабмін дозволив теробороні застосовувати особисту мисливську зброю під час бойових завдань. Також допускається її летальне застосування бійцем для індивідуальної самооборони.

Нагадаємо, що в Україні повним ходом триває формування бригад і батальйонів Сил територіальної оборони ЗСУ. Частково це пов’язано з ажіотажем, який спричинили повідомлення західних розвідок про нарощування російських військ на кордоні та загрозу масштабного вторгнення РФ. Утім, органи влади здійснюють заходи у відповідності до закону про основи національного спротиву, який був ухвалений та підписаний президентом ще в липні 2021 року.